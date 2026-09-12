Власт и експерти единни за стратегическото значение на тецовете!
През последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата
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През последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата
Разкри съдбата на въглищните централи
Не се случи нито едно от нещата, които миньорите искаха
Заради тях четвърти ден миньорите са на протест
Напрежението расте
Страната ни е в значително по-трудна ситуация след решението на НС за въглищните централи
Комисията по енергетика с необичаен консенсус
Какви разговори ще проведе?
Синдикати, работодатели и депутати подписаха обща декларация
Ще ни накажат ли заради мръсния въздух?
България очаква 2,7 млрд. лв. до края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост
През следващите осем години България планира инвестиции от над 4,5 млрд. евро за ВЕИ
Teмaтa щe ce oбcъждa нa виcoĸo нивo нa 13 юли
Милорад Додик е разказал на Путин за изграждането на руско-сръбска църква
Спъва ни голям проблем в енергетиката
Съоръженията се отличават с изключително ниски нива на вредни емисии
Тя е категорична, че тези централи си остават базови за енергийната система на България
Изслушването на енергийния министър е по искане на БСП
В България 46-60% от електроенергията се произвежда от въглищни централи
Пети и шести на АЕЦ "Козлодуй" е вторият компонент, който участва в енергийния микс в страната...