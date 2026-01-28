Риск за цената на природния газ през февруари

„Булгаргаз“ ще поиска повишение на цената на природния газ за февруари със 7,5 на сто спрямо януари, но Комисията за енергийно и водно регулиране няма да подкрепи подобно предложение. Това стана ясно по време на открито заседание на регулатора, на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за цената на газа през февруари.

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена от 32,34 евро за мегаватчас без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение, утвърдената от КЕВР цена за януари е 31,15 евро за мегаватчас при същите условия, което означаваше планирано увеличение от 3,82 на сто. По време на заседанието обаче изпълнителният директор на дружеството Веселин Синабов обяви, че „Булгаргаз“ ще внесе актуализирано предложение за цена от 33,50 евро за мегаватчас.

По думите му от подаването на заявлението на 12 януари до момента цените на нидерландската газова борса TTF са се повишили с над 30 на сто, което е оказало влияние и върху българската газова борса. В повечето дни цените у нас дори са надхвърляли нивата на TTF. Това е довело и до рязко увеличение на заявките към обществения доставчик, обясни Синабов.

Той уточни, че допълнителните заявки възлизат на около 130 000 мегаватчаса, като приблизително 80 000 от тях идват от газоразпределителни и топлофикационни дружества. Според него, въпреки предложеното увеличение, цената на газа за българските домакинства и бизнеса през февруари ще остане сред най-ниските в Европа.

От страна на регулатора обаче позицията беше категорична. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че не подкрепя предложеното увеличение, независимо от движението на цените на TTF и на българската газова борса. Той подчерта, че в ценовия микс на „Булгаргаз“ няма количества, обвързани с цената на нидерландската борса, поради което подобен аргумент не може да служи като основание за поскъпване.

Младеновски припомни и по-ранни уверения на ръководството на „Булгаргаз“, че доставките за зимния период са осигурени. По думите му сегашният подход лишава битовите потребители от възможността да се възползват от по-ниските цени по дългосрочния договор с Азербайджан. Вместо това, заяви той, се стига до компенсиране с по-скъп газ, складиран в Турция и закупуван в миналото на значително по-високи цени.

„Така потребителите плащат данък некомпетентност“, коментира председателят на КЕВР и подчерта, че регулаторът няма да одобри увеличение, което на практика обезсмисля ефекта от азерския договор.

Членът на КЕВР Таско Ерменков също изрази критична позиция, като заяви, че цените на TTF се използват като оправдание за предложение, което според него е несъобразено с реалния ценови микс на „Булгаргаз“.

Очаква се окончателното решение на регулатора за цената на природния газ за февруари да бъде взето в рамките на установената процедура, но сигналите от заседанието показват, че исканото увеличение няма да получи подкрепа.

