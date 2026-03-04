Най-големият чужд инвеститор в българската енергетика сменя собствеността си

Американската енергийна компания AES, която е един от най-големите инвеститори в българската енергетика, се готви за мащабна промяна в собствеността. Компанията обяви, че е постигнато споразумение да бъде придобита от група международни инвеститори в сделка на стойност около 33,4 млрд. долара. Ако всички регулаторни процедури бъдат изпълнени, AES може да стане частна компания до края на 2026 година или началото на 2027 година, пише Медиапул.

Кои стоят зад сделката?

Сред основните купувачи са Global Infrastructure Partners - инвестиционно подразделение на BlackRock със седалище в Ню Йорк - както и шведският инфраструктурен фонд EQT Infrastructure VI. Към тях се присъединяват и големи институционални инвеститори, сред които Калифорнийската система за пенсиониране на държавните служители и суверенният инвестиционен фонд на Катар (Qatar Investment Authority).

Според окончателното споразумение инвеститорите ще платят по 15 долара в брой за всяка акция на AES. Така стойността на собствения капитал на компанията се оценява на около 10,7 млрд. долара, а общата стойност на предприятието - включително задълженията - достига приблизително 33,4 млрд. долара.

Сделката включва и значителен дълг от около 27,56 млрд. долара, който ще трябва да бъде преструктуриран след приключването на придобиването.

Причината - огромното търсене на енергия

Енергийни компании като AES привличат все по-силен интерес от страна на инвеститорите. Основната причина е рязкото нарастване на потреблението на електроенергия, особено заради развитието на изкуствения интелект и центровете за данни.

„Необходими са значителни инвестиции в нови мощности за производство, пренос и разпределение на електроенергия“, заяви главният изпълнителен директор на Global Infrastructure Partners Байо Огунлеси.

Според ръководството на AES именно достъпът до нов капитал е една от основните причини компанията да приеме предложението за придобиване.

Финансовият натиск върху компанията

Председателят на AES Джей Морс подчерта, че компанията се нуждае от сериозни инвестиции, за да поддържа растежа си след 2027 година. Сред ключовите направления са разширяването на производството на електроенергия и развитието на комуналните услуги в САЩ.

По думите му, ако сделката не се реализира, компанията вероятно ще трябва да намали или дори да премахне дивидента си, както и да емитира нови акции, за да набере необходимия капитал.

Като частна компания AES ще има повече свобода за дългосрочни инвестиции, без натиска на финансовите пазари и тримесечните отчети. Компанията обслужва около 1,1 милиона клиенти и планира да продължи да инвестира в модерни енергийни мощности.

Енергийният бум и ролята на технологичните гиганти

Очакванията са потреблението на електроенергия в САЩ да продължи да расте и през следващите години. Според Администрацията за енергийна информация страната може да постави нов рекорд по потребление още през следващата година.

Големите енергийни компании вече увеличават инвестициите си в нова инфраструктура, за да отговорят на нарастващото търсене от центрове за данни и технологични компании.

AES има договори за доставки на чиста енергия с технологични гиганти като Microsoft и Alphabet с общ капацитет над 11,8 гигавата.

Какво означава това за България

AES е най-големият чуждестранен инвеститор в българската енергетика. Компанията притежава модерната въглищна електроцентрала AES Гълъбово в комплекса „Марица изток“ и вятърния парк „Свети Никола“ край Каварна.

Договорът за изкупуване на електроенергията от ТЕЦ AES Гълъбово от Националната електрическа компания изтича през май 2026 година. След този момент бъдещето на централата остава неясно.

Подобна съдба вече имаше друга т.нар. американска централа в региона - „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Тя прекрати производството си през февруари 2024 година, като по-късно част от инфраструктурата беше използвана за система за съхранение на електроенергия.

Според експерти евентуално изваждане на AES Гълъбово от енергийната система може да създаде проблеми с балансирането на електроенергийните доставки в България. Засега не е ясно как предстоящата сделка ще се отрази върху дейността на компанията в страната.

Разширяване на инвестициите в енергетиката

С придобиването Global Infrastructure Partners ще разшири значително присъствието си в енергийния сектор. Само през 2024 година фондът придоби и компанията Allete в сделка на стойност 6,2 млрд. долара, реализирана съвместно с CPP Investments.

Новата сделка показва, че глобалните инвестиционни фондове все по-активно се насочват към енергетиката - сектор, който ще бъде ключов за икономиката през следващите десетилетия.

