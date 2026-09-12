Нов обрат по казуса „Баба Алино“: Невзоров вече е във Варна
Той твърди, че разполага с цялата необходима документация, доказваща законосъобразността на проекта
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Той твърди, че разполага с цялата необходима документация, доказваща законосъобразността на проекта
Глобални фондове начело с BlackRock купуват AES в мащабна енергийна сделка
Авторитетно италианско издание разкрива колумбийска връзка с интереси в минидържавата
Компанията изгради знакови комплекси
Дружеството обяви, че продажбата на активите му в България вече е в ход и към тях са проявили интерес няколко български предприемачи
Председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и кметът на града Методи Байкушев водят първоначални разговори
Светът няма да е по-добър, ако стана по-богат, казва Оракулът от Оклахома
Министър Дилов посочи, че съществуват различни варианти, но приоритетно остава осигуряването на заетост
Строи голям завод, идва от Изток
В какво трямва да се инвестира сега
Кандидатурата на дружеството бе представена от Община Стара Загора, тя е за новия производствен корпус за автомобилни платки
Компанията обяви публично решението си на официалната си страница в Инстаграм
При изпълнението му ще се разкрият над 50 нови работни места в региона
Очаква се заводът да бъде завършен до края на 2024 г.
Наградите на БАИ се връчват, за да откроят и поощрят инвестиционните проекти
Към момента преговорите са на етап единствено и само проучвания
Оcнoвeн пpoблeм ocтaвa нeдocтигът нa ĸaдpи
Компанията ще открие нова CAN линия в пивоварната си в града
Международната компания влага над 84 млн. лв. в завод в Първомай
Днес се подписват финалните документи по сделката