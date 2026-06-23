Нов обрат по казуса „Баба Алино“: Невзоров вече е във Варна

Инвеститорът в скандалния комплекс „Баба Алино“ Олег Невзоров се завърна във Варна и вече съдейства на полицията и прокуратурата по разследванията около строителството на обекта. Въпреки обществения интерес и продължаващите проверки, към момента срещу него няма повдигнати обвинения, съобщава bTV.

Миналата седмица Община Варна издаде заповеди за премахване на 12 двуетажни къщи в комплекса заради липса на необходимите разрешителни. От фирмата на Невзоров обявиха, че ще обжалват в законовия срок, което вероятно ще доведе до продължителна съдебна битка. Експерти прогнозират, че евентуално събаряне на сградите може да се забави с години.

Междувременно стана ясно, че Невзоров е пристигнал в България още на 16 юни. Информацията обаче стана публична едва след негова публикация в социалните мрежи, в която съобщи, че се е срещнал със собственици на имоти в комплекса и им е обещал правна подкрепа.

Той твърди, че разполага с цялата необходима документация, доказваща законосъобразността на проекта.

След пореден разпит в Областната дирекция на МВР Невзоров заяви, че няма притеснения от разследването.

„Не се чувствам виновен и се надявам на справедливост. Всички документи са предоставени на правоохранителните органи и в момента текат проверки. Смятам, че всичко е законно“, каза той.

От полицията потвърдиха, че инвеститорът съдейства на разследването.

„Разпитват се и други хора от фирмата и негови съдружници. Няма никакви усложнения. Той се явява доброволно на всички призовки“, заяви старши комисар Цветан Пировски.

Невзоров категорично отрече да е напускал страната, за да се укрива.

„Не съм бягал. Хвърлиха се много обвинения и клевети. Аз съм тук, във Варна, и съдействам на всички проверки“, заяви той.

Засега инвеститорът отказва коментар по някои от най-чувствителните въпроси по казуса с аргумента, че разследването все още продължава.

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