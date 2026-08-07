Общество

БАБХ констатира огнище на чума по свинете във Варненско

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети

БАБХ констатира огнище на чума по свинете във Варненско
07 авг 26 | 12:39
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Иван Ангелов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в землището на с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна. В стопанството се отглеждат 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта АЧС. Стопанството е специализирано за отглеждане на източнобалканска свиня, намира се в гора, в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на АЧС.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Горен чифлик, Пчелник и Нова шипка от община Долни чифлик, област Варна; селата Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак от община Аврен, област Варна; селата Цонево, Величково и Дебелец от община Дългопол, област Варна; както и село Бързица от община Провадия, област Варна.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Извършено е почистване и многократна дезинфекция на стопанството. Предстои осъществяване на епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за АЧС следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

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Автор Иван Ангелов

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