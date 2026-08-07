БАБХ констатира огнище на чума по свинете във Варненско

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в землището на с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна. В стопанството се отглеждат 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта АЧС. Стопанството е специализирано за отглеждане на източнобалканска свиня, намира се в гора, в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на АЧС.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Горен чифлик, Пчелник и Нова шипка от община Долни чифлик, област Варна; селата Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак от община Аврен, област Варна; селата Цонево, Величково и Дебелец от община Дългопол, област Варна; както и село Бързица от община Провадия, област Варна.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Извършено е почистване и многократна дезинфекция на стопанството. Предстои осъществяване на епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за АЧС следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.