БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
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Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището
Определена е 5-километрова защитна зона
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети
ОДБХ-Стара Загора реагира незабавно на подадения сигнал
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети
Продължава издирването на източника на заразата
Антраксът е остра заразна болест по животните и човека
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването
Какво трябва да предприемат животновъдите?
Няма опасност за хората
Гърция изпищя
Причинителят на болестта е установен в птицевъден обект
Продължава серията в това селище
Животните ще бъдат омъртвени по хуманен начин
В обекта се отглеждат около 66 000 птици
Ще има ли евакуция на населението