Поредно огнище на бруцелоза в Симитли, десетки животни отиват в кланица

Ново огнище на бруцелоза по говедата е потвърдено във ферма в град Симитли, област Благоевград. Заболяването е установено след лабораторни изследвания, а засегнатите животни са насочени за санитарно клане. До момента няма данни за заразени хора.

Първото съмнение за бруцелоза в това стопанство е от началото на декември 2025 г., след като сборна млечна проба оттам е дала положителен резултат. Последвалите кръвни изследвания на седем от общо 131 говеда са потвърдили наличието на опасното заболяване.

Още при първото съмнение е наложена възбрана върху движението на животни от и към фермата. Заразените говеда са отстранени от стадото и изпратени за санитарно клане в лицензирана кланица.

В последвалите месеци са извършени няколко допълнителни масови изследвания. При тях са открити нови 50 животни с бруцелоза. Последните 38 от тях са установени в лабораторията на Oбластната дирекция по безопосност на храните (ОДБХ) - Благоевград. Изчаква се потвърждение на резултата от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Всички заразени животни вече са или ще бъдат изпратени в кланица за санитарно клане.

Продължава издирването на източника на заразата. Предстоят допълнителни лабораторни изследвания, ново почистване и дезинфекция на огнището. Упражнява се стриктен официален ветеринарен контрол до неговото пълно ликвидиране.

Към момента в община Симитли има 11 активни огнища на бруцелоза по говедата. Заразените животни се умъртвяват по хуманен начин, а останалите се тестват през три месеца. Когато всички проби в дадено стопанство излязат отрицателни, следващото изследване се прави след шест месеца. Ако и тогава всички говеда се окажат здрави, огнището се прекратява.

Бруцелозата е опасна зооноза - болест, която може да се предава от животни на хора. Ето защо Регионалната здравна инспекция в Благоевград е уведомена незабавно. Всички контактни лица са изследвани, пробите им са отрицателни. Към момента няма риск за хората.

В района няма промишлени свиневъдни или птицевъдни стопанства, както и кланици или пазари, които биха могли да представляват риск от разпространение на болести по животните.

