Наш пилот постави шести рекорд за Гинес

Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути с ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво.

На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище – Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.

"Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така е ние сме първите. Седмият си световен рекорд съм го планирал още преди половин година. Очаквайте нещо още по-натоварващо“, каза пред БНР рекордьорът.

На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултра лекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията "Васт спейс".

Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица, съобщава "Факти.бг"..





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