Ето я последната жена на изгорения бизнесмен Владо Загатото

Показната и брутална екзекуция на бизнесмена Владимир Измирлиев – Владо Загатото, който беше застрелян и след това запален в дома си в столичния квартал "Банкя", взриви ъндърграунда и изкара наяве огромни тайни за укрити над 9 милиона евро в биткойни. Покрай разследването на мафиотското убийство общественото внимание се насочи не само към мистериозните му дигитални милиони, но и към бурите в личния му живот. Медийното пространство бързо бе залято от истории за жените, оставили отпечатък в съдбата на известния предприемач. Ето хронологията на любовните му завоевания и подробности за последната му законна половинка.

Любовният списък на Загатото: От Фани до Симона Пейчева

Преди да намери пристан при последната си голяма любов, Владо Загатото е известен в столичните светски среди с връзките си с емблематични и красиви жени.

Преди години Загатото имаше сериозна връзка с известната столична красавица Фани, от която има и дете. Макар пътищата им да се разделиха, двамата запазиха цивилизовани отношения в името на наследника си, споделят техни близки.

В списъка с трофеи на бизнесмена попада и попфолк дивата Мария. Говори се, че пламенната им, но кратка афера е била бурна и изпълнена със скъпи жестове, характерни за стандарта на живот, който Владо е правил, за да впечатли Мара Отварачката.

Преди финалното си обвързване, предприемачът бил засичан в компанията на чаровната бивша златна гимнастичка Симона Пейчева. Двамата са излизали от близо 2 години, но връзката им така и не прераснала в нещо по-сериозно заради честите им кавги, дори и на публични места. Така двамата са си спретнали и във фаталната нощ, в която бизнесменът бе изтезаван и запален в собствения си дом. Вбесена от разправиите им, гимнастичката си взела чантичката и напуснала с гръм и трясък баровския ресторант в кв. "Драгалевци", където двамата вечеряли. И така не последвала любимия си до фаталния му дом, което е причина днес тя да е жива.

Коя е Славена – последната му законна съпруга?

Жената, която е успяла трайно да го изтръгне от миналото му на плейбой и да стане негова законна съпруга, е атрактивната Славена. Славена е описвана от близките си като изключително нежна, суетна и изискана дама. Тя държи на безупречния си външен вид дори по време на обикновена разходка в парка и прекарва голяма част от времето си в реномирани салони за красота.

От страстната си любов, която обаче се разпада след няколко години, двамата имат общо дете, за което поделят грижите си. Днес красавицата живее на семейни начала със сина на някогашния транспортен министър Вилхем Краус в правителството на Иван костов, който днес е крупен предпиемач.

Хубавицата не е просто поредното красиво лице в столичния хайлайф. Славена има солидна професия и заема позицията на управител на голям и популярен развлекателен център в София. Младата дама винаги прави впечатление с перфектните си мерки и изкусителния си силиконов бюст, който гордо демонстрира.

Кафе империята зад кулисите

Макар личният живот на Владо Загатото да изглеждаше като от светско списание, истинският двигател са били огромните капитали. Разследващите разкриват, че той е контролирал мащабен бизнес чрез основните си фирми за внос и дистрибуция на вендинг автомати. Истинският златен дъжд за империята му обаче идва от мащабния внос на сурово и пакетирано кафе. За изминалата година бизнесът на Загатото е отчел зашеметяващ и рекорден оборот от над 100 милиона лева, което го превърна в един от най-влиятелните и недосегаеми играчи на пазара у нас, преди пожарът да сложи край на всичко.