Смърт заради неплатена сметка разтърси наш град и отприщи местния гняв

Смъртта на 50-годишния Галин от село Староселци разтърси град Искър и предизвика протест с искане за справедливост. Мъжът е починал след побой в ранните часове на 14 юни, когато в общината приключвал тридневният градски празник. Окръжната прокуратура в Плевен е повдигнала обвинения на двама души за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесени телесни повреди.

Близките на жертвата и на единия обвиняем обаче настояват да бъде изяснено дали в нападението са участвали и други хора, защо едно от задържанията е извършено по-късно и запазени ли са всички записи от камерите.

Човешки живот срещу една неплатена сметка

Според разказите на близки пред бТВ конфликтът е започнал заради неплатена сметка от 33 евро и 50 цента в местно заведение. Малко след 04:00 часа Галин напуснал обекта и поел по близка улица, където бил нападнат. Прокуратурата посочва, че единият обвиняем го е ритнал силно в лицето, след което мъжът е паднал на асфалта и е ударил главата си. Той е откаран в Университетската болница „Д-р Георги Странски“ в Плевен, но по-късно е починал от тежка черепно-мозъчна травма.

Сухият език на разследването описва удар, падане и фатална травма. Зад тези думи обаче стои човек, който е излязъл от заведение и не се е прибрал у дома. Ако твърденията за мотива бъдат потвърдени, един човешки живот е бил погубен за сума, по-малка от цената на обикновена семейна вечеря.

Двама обвиняеми, но версиите се разминават

Първоначално прокуратурата съобщи за един привлечен към наказателна отговорност мъж, а по-късно повдигна обвинение и на втори. Според държавното обвинение двамата са причинили смъртта при независимо съпричиняване, като на всеки се приписват умишлено нанесени телесни повреди. Те са задържани до 72 часа, а прокуратурата обяви, че ще поиска постоянния им арест.

Роднина на единия обвиняем твърди, че съдържателят на заведението първи е признал, че е ударил и пребил човек, след което повикал другия мъж. По думите му вторият обвиняем отишъл с намерение да окаже помощ, но впоследствие също нанесъл удар. Това е версия на близките, а не окончателно установен факт, но тя поставя въпрос, на който разследването трябва да отговори ясно: кой, кога и колко пъти е ударил жертвата.

Камерите трябва да покажат истината, а не удобен откъс

Най-тежките подозрения са свързани със записите от охранителните камери. Местни жители твърдят, че е имало опити част от тях да бъдат укрити или заличени и че е останал само кадърът, на който се вижда удар от единия обвиняем. Роднина заявява още, че съдържателят е заснел част от случилото се с телефона си и умишлено е извикал другия мъж. Тези твърдения засега не са потвърдени от прокуратурата.

Официално разследващите съобщават, че са иззели записи от видеонаблюдение, разпитали са свидетели и са назначили съдебно-медицинска експертиза. Именно пълната цифрова следа трябва да установи последователността на събитията, а не един внимателно подбран момент от тях. Ако има липсващи файлове, прекъсвания или следи от изтриване, това също трябва да стане публично известно и да бъде разследвано.

Градът пита къде е била държавата

Хора от Искър, Староселци и други близки населени места се събраха с настояване случаят да не бъде потулен. Те питат защо единият обвиняем е бил задържан два дни след инцидента, защо е бил освободен след първоначалния разпит и имало ли е протекции. Кметът на Староселци също поиска щателна проверка и изрази възмущение от забавянето на задържането.

Не по-малко тежки са въпросите за контрола по време на градския празник. Кой е следял заведенията, имало ли е достатъчно полицейско присъствие и защо след нощ на масово събитие човек е останал пребит на улицата? Отговорността за смъртта ще се определя от съда, но обществената отговорност започва много преди съдебната зала.

Разследването е по текст от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Тази квалификация може да бъде променена, ако новите доказателства разкрият различна последователност на действията или друга степен на вина. До произнасянето на съда обвиняемите се считат за невинни, но институциите са длъжни да дадат убедителен отговор на всички съмнения около случая.

Смъртта на Галин не бива да потъне в познатата мъгла от противоречиви версии, бавни реакции и обещания, че „всичко се проверява“. В малките градове подозрението за местни зависимости е особено разрушително, защото хората познават участниците и виждат всяко институционално колебание. Истината не може да бъде сведена до един запис, един обвиняем или една удобна версия. Държавата дължи на близките пълно разследване, а не просто поредно досъдебно производство, което обществото постепенно да забрави.

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