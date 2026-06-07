Зловеща находка край „Петолъчката“ до Сливен

26-годишен мъж от село Пъдарево е арестуван във връзка с тежко криминално престъпление, след като край път I-7, близо до кръстовището „Петолъчката“ до село Мокрен, е намерено тяло на жена. Сигналът е подаден на 5 юни малко след 19:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Жертвата е установена като 31-годишна жена от Ямбол. Задържаният е криминално проявен за кражба, уточниха от полицията.

Окръжната прокуратура в Сливен е била уведомена незабавно след получаването на сигнала. На място са започнали процесуално-следствени действия, извършени от служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР-Сливен със съдействието на екип от Главна дирекция „Национална полиция“.

В хода на разследването криминалистите са стигнали до 26-годишния мъж от Пъдарево. Той е задържан във връзка с престъплението, а работата по случая продължава.

Досъдебното производство се води под надзора на прокуратурата. Предстои разследващите да изяснят обстоятелствата около смъртта на жената, връзката на задържания със случая и действията му преди откриването на тялото.

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