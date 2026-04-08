Кървава драма до София! Мъж е намушкан смъртоносно

Кърваво престъпление разтърси село Кокаляне до София, след като мъж бе убит с нож в гараж, обособен за живеене. Жертвата е получила множество прободни рани, нанесени в гърдите, слабините и левия крак.

От Софийска градска прокуратура съобщиха, че на 4 април 2026 г. е привлечен като обвиняем Й. Г. за умишлено убийство. Според данните престъплението е извършено ден по-рано - на 3 април, в гараж в Кокаляне, превърнат в жилищно помещение.

По случая е образувано производство по чл. 115 от Наказателния кодекс - умишлено убийство.

С определение от 6 април Софийски градски съд наложи на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража. Магистратите приеха, че събраните доказателства сочат обосновано предположение за авторството на престъплението.

Съдът е преценил и че съществува реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, което е наложило оставането му в ареста.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването продължава от СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.

