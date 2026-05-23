ББР с нов фокус към земеделието: По-бърз достъп до финансиране и решения, съобразени със спецификите на сектора

Земеделието остава сред секторите с най-силно значение за икономиката на България, но и сред тези, които са подложени на най-голям натиск – от растящи производствени разходи и климатични рискове до затруднен достъп до капитал и пазари. На този фон Българската банка за развитие (ББР) поставя акцент върху подкрепата за аграрния сектор чрез адаптирани финансови инструменти и гъвкав подход към финансирането.

„ББР активно подкрепя българското земеделие, растениевъдство, животновъдство и всички производства, които са двигател на националната икономика“, посочи председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова по време на откриването на 14-ия Национален събор на овцевъдите край Петропавловския манастир.

По думите ѝ чрез гаранционни схеми, инвестиционни и оборотни кредити и лизинг банката има възможност да предлага навременни решения в периоди на икономически предизвикателства.

От универсално банкиране към секторен подход

Банката вижда развитието на българското производство като дългосрочен приоритет. Моментът е ключов – през Държавен фонд „Земеделие“ са отворени четири интервенции, по които се очаква значителен инвестиционен поток - около 580 млн. евро, покриващи до 50% от стойността на проектите. Това дава реална възможност за модернизация на стопанствата.

Очаква се средствата да бъдат насочени към проекти с висока добавена стойност като напоителни системи, оранжерии, съхранение на продукция, както и за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството.

Финансиране според ритъма на земеделието

Една от основните цели на ББР е да бъдат достигнати онези производители, които традиционно по-трудно получават банков ресурс – малки и средни стопанства, животновъди и фермери извън големите и капиталово обезпечени сегменти на сектора.

За тази цел банката въвежда по-различен модел на оценка – т.нар. „скор карта“, разработена специално за земеделски производители. Вместо традиционния финансов анализ, подходът използва секторни данни и реални показатели за дейността на стопанствата. Вътрешните анализи на банката показват, че голяма част от оценените производители попадат в добри рейтингови категории, което позволява ускоряване на процеса по разглеждане на исканията за финансиране.

Допълнително предимство е възможността погасителните планове да следват реалния производствен цикъл, а не стандартен месечен модел на обслужване. Това означава, че фермерите могат да получат ресурс в периода на разходите и да започнат погасяване след реализиране на продукцията – практика, която отразява сезонния характер на земеделието.

Сред конкретните облекчения са още оборотно финансиране, обвързано с реалния оборот на клиента и възможност за използване на гаранции от Националния гаранционен фонд за значителна част от кредита.

От ликвидност към устойчив растеж

По време на форума Деляна Иванова напомни и за стартиралия през миналата година специализиран инструмент на ББР за организации и групи на производители, който улеснява доставките, производството и реализацията на продукцията. По думите ѝ интересът към него е висок, а банката планира да разширява приложението му към още групи производители.

Стратегическата цел остава непроменена – повече български компании да получат достъп до навременно финансиране, което да им позволи да инвестират, да растат и да бъдат конкурентоспособни както на вътрешния, така и на външните пазари.

До момента чрез инструментите на Групата на ББР са подкрепени над 1100 предприятия с повече от 1650 кредита на обща стойност над 200 млн. евро, като предстои разработването на нови финансови решения за българските производители и аграрния сектор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com