Наш голям град е под вода

Евакуират част от жителите на великотърновското село Присово. Това съобщи за Фокус Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Тя уточни, че поради обилния дъжд и големия водосбор водата в центъра на селото се е покачила сериозно.

"Живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи", посочи още Христова.

В района на Велико Търново и Лясковец преди минути се изля сериозен порой. На места падна и градушка. Има много наводнени пътища.

Част от улиците на Велико Търново са под вода.

От видеоклипове, публикувани във фейсбук, се вижда как хора се опитват да се спасят от прииждащата вода върху автомобилите си.

Кръгово кръстовище почти не се вижда от излялото се голямо количество дъжд и шофьори се опитват да го минат както намерят за добре.

