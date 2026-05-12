Градушка като орех в страната, изсипа се и в столицата

Силен град се изсипа в някои части на центъра на София. Метео Балканс съобщи и за потопи и градушки в различни части на страната. Ледени топчета паднаха в Старо Оряхово, както и в различни райони и села в страната.

Градушка с големина на орех удари снощи сливенското село Желю войвода. Засегната е селскостопанската продукция в дворовете на хората и в ниви край селото. Това потвърди и кметът Стоян Генов.

Няма нанесени щети по къщите, няма и пострадали хора. Според кмета от близката площадка за борба с градушките са изстреляни около 15 ракети за разбиване на облачната система. Тепърва ще се изясняват щетите по насажденията в полето.

