Проф. Рачев с култови думи за градушката в София
Не е стигнала обаче ужаса от 2014 година
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Не е стигнала обаче ужаса от 2014 година
За днес е обявен жълт код за обилни валежи в голяма част от страната
Последните дни от седмицата отново ще бъдат горещи
И реколтата е съсипана
Сериозни щети на земеделските стопанства
Ураганен вятър и порой унищожиха напълно градините на хората
Очакваните от синоптиците бури започнаха
Над 53 000 домакинства без електричество след ураганни ветрове
В някои райони ще по-драматично
Очаква се през следващите дни да бъде извършена по-подробна оценка на пораженията в засегнатите населени места
Бурята изкорени дървета и отнасе метални конструкции
Апокалипсисът е унищожил всички посеви
Ужасно по сила природно бедствие
Метеоролозите предупреждават, че нестабилното време ще се задържи и през следващите часове
Такива бяха прогнозите и на синоптиците
20 минути е бил силният дъжд по реколтата
Това съобщиха от Метео Балканс
Ледената буря за минути е превърнала пътната настилка в изключително хлъзгава
Реколтата силно пострада
Местните са изумени от видяното