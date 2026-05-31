15 минути ледена градушка би по реколтата

Мощна природна стихия връхлетя българското Черноморие и хвана жителите на Бургас напълно неподготвени. Интензивна 15-минутна градушка се изсипа над морския град, превръщайки улиците в ледени реки за броени минути. Според десетки шокиращи видеа и снимки, споделени от граждани в социалната мрежа Фейсбук, ледените късове са падали с огромна сила, застрашавайки автомобили, реколти и имущество.

Квартал „Банево“ под блокада

Леденият ад е започнал около 16:30 часа този следобед, като най-критично е било положението в бургаския квартал „Банево“. Там бурята е била най-интензивна, а уплашени жители споделят, че за броени минути земята е побеляла, сякаш е настъпила истинска зима. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по същото време силни градушки са ударили Разград и съседните му села, което показва мащабите на атмосферното застудяване над страната.

