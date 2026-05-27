Рязък обрат с времето до часове! Небето става опасно

Денят започва предимно слънчево и топло, но следобед времето ще се измени рязко най-вече над южната половина на страната. Там ще се развиват купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, а на места са възможни и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, а в София - около 28 градуса.

Слънчево начало, но нестабилен следобед

В по-голямата част от страната времето ще запази летния си характер през първата половина на деня. След обяд обаче атмосферата ще стане по-неустойчива, особено в районите на Южна България, където облачността ще се развива бързо и ще носи условия за кратки, но по-интензивни превалявания.

Гръмотевичната активност ще бъде локална, но на места може да бъде съпроводена със силни пориви на вятъра и градушки. Затова най-рискови ще бъдат следобедните часове, когато температурите вече ще са високи, а купесто-дъждовната облачност ще има условия за по-бурно развитие.

Морето остава спокойно, но югът може да чуе гръмотевици

По Черноморието ще преобладава слънчево време, подходящо за разходки и престой край морето. След обяд и там ще се образува купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали и прегърми.

Вятърът край морето ще бъде слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще се движат между 25 и 28 градуса, а морската вода ще бъде 18-20 градуса. Вълнението ще остане около 2 бала, което запазва сравнително спокойни условия по плажовете.

Планините с най-много валежи и риск от градушки

В планините също ще има слънчево начало, но около и след обяд времето ще се развали по-осезаемо. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива на много места, а валежите ще бъдат краткотрайни, придружени от гръмотевици.

И в планинските райони ще има условия за градушки. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

Студен фронт идва в четвъртък

В четвъртък времето ще се промени по-сериозно. С умерен северозападен вятър, а в източните райони със север-североизточен, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури.

Отново ще има условия за градушки. По-интензивни явления се очакват в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса, което ще сложи край на днешното усещане за почти летен зной.

В петък слънцето се връща, но не навсякъде напълно

В петък времето ще се успокои и ще преобладава слънце. Временни увеличения на облачността ще има над източната половина на страната и в планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми.

Вятърът ще отслабне, а след преминаването на фронта атмосферата ще бъде по-спокойна. Така краят на работната седмица ще донесе по-приятни условия, макар в отделни райони все още да остава вероятност за кратки следобедни смущения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com