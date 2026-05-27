27 май! Светец мъченик и тревожни поличби

На 27 май православната църква почита св. мъченик Терапонтий - духовник, останал в паметта на вярващите с непоколебимостта си пред гоненията и със смъртта си в името на Христос. В народния календар денят не остава само църковна дата, а се свързва и със знаци за времето, реколтата и домашния късмет. Старите вярвания предупреждават да не се вършат някои домакински дейности, за да не бъде изметено благополучието от къщата. Така празникът съчетава паметта за мъченическа твърдост с грижата за дома, лятото и скрития ред в ежедневието.

Свят живот в години на гонения

За ранните години на свети Терапонтий са запазени малко сведения, но църковната традиция го поставя във време, когато християните са били преследвани, а изповядването на вярата е носело опасност. Още от младостта си той се отличавал с благочестие, молитвен живот и силна преданост към Църквата. По-късно станал свещеник, а след това бил ръкоположен за епископ.

Като пастир Терапонтий насърчавал християните да пазят вярата си, да не се огъват пред страха и да не отстъпват пред натиска на властта. Той учел паството си на евангелските истини, помагал на нуждаещите се и защитавал чистотата на църковното учение. Авторитетът му не идвал само от сана, а от личния му пример, който го превърнал в духовна опора за хората около него.

Мъченик, който не се пречупил

Когато от християните се изисквало да се откажат от Христос и да се поклонят на езическите богове, Терапонтий останал твърд. Той открито изповядвал вярата си и призовавал вярващите да не избират страха пред истината. Именно това привлякло вниманието на гонителите му.

Светецът бил арестуван, разпитван и подложен на жестоки мъчения. От него искали да се отрече от Христос, но той заявил, че животът без истинския Бог няма смисъл. След като не успели да сломят волята му, преследвачите го осъдили на смърт.

Според църковното предание свети Терапонтий посрещнал края си с молитва на устни. Той прославял Бога и молел за милост дори за онези, които му причинявали страдание. Затова Църквата го почита като пастир, положил живота си за своите духовни чеда и показал, че духовната сила може да надделее над насилието.

Как денят преминава в народната памет

В народните представи 27 май е ден, в който природата дава знаци за идващото лято. Топлото и ясно време се тълкува като предвестник на ранно и горещо лято. Обилната утринна роса се приема като добър знак за реколтата и за стабилно топло време.

Наблюдавал се е и вятърът. Ако е северен или силен, хората са очаквали застудяване в края на май. Така църковният празник се превръща и в своеобразен ориентир за земеделския ритъм - ден, в който молитвата, небето и полето сякаш говорят на един и същ език.

Какво не се прави на 27 май

Според старите вярвания на този ден не бива да се прави основно почистване на дома. Особено нежелано било метенето, защото се смятало, че заедно с боклука човек може да измете късмета, финансовата стабилност и мира в къщата. Забраната носи типичната за народната традиция предпазливост - домът се пази не само физически, но и символично.

Тази представа се вписва в по-широкото усещане за деня като време, в което не трябва да се нарушава вътрешното равновесие. След паметта за светеца, устоял на натиск и насилие, народният обичай насочва вниманието към друга устойчивост - тази на дома, благополучието и семейната хармония.

Какво се прави за късмет и изобилие

Народната традиция препоръчва на 27 май да се покаже уважение към пазителя на дома. Вярвало се е, че той трябва да бъде умилостивен със сладкиши и с няколко монети, оставени като символичен дар. Този жест се свързва с надежда за изобилие, благоденствие и добри събития в къщата.

Така денят на свети Терапонтий събира две линии - църковната памет за мъченик, който не предава вярата си, и народната грижа да не бъде накърнена невидимата защита на дома. В едната стои примерът за духовна твърдост, в другата - старото желание човек да живее под закрила, с мир, хляб и надежда за добро лято.





