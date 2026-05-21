Дойде денят на небесния знак и светлите имена!

На 21 май православната църква почита св. равноапостолни Константин и Елена. Те са едни от най-важните личности в християнската история. На този ден имен ден празнуват Константин, Константина, Костадин, Костадинка, Коста, Елена, Еленко, Еленка, Елица, Елка, Лена и сродни имена. Празникът е свързан със свободата на християнската вяра, със силата на кръста и със закрилата на дома. В народната традиция денят се приема като време за молитва, мир в семейството и почит към светците.

История на светите Константин и Елена

Свети Константин Велики е римски император, чието управление бележи повратен момент за християнството. Според църковното предание преди решителна битка той видял на небето сияен кръст и думите: „С този знак ще победиш“. След победата си Константин прекратил гоненията срещу християните и през 313 г. с Миланския едикт дал свобода на християнската вяра в Римската империя.

Той подкрепял Църквата, строял храмове и свикал Първия вселенски събор в Никея през 325 г., за да бъдат защитени основите на християнското учение. Заради това делото му се сравнява с апостолско служение и Църквата го нарича равноапостолен.

Света Елена, майката на Константин, също е почитана като равноапостолна. Тя остава в паметта на християните със своята вяра, благочестие и грижа за светите места. Според църковната традиция именно с нейното име се свързва търсенето и почитането на Кръста Господен в Йерусалим. Затова образът й е свързан с майчина закрила, духовна сила и вярност към Христос.

Имен ден и значение на имената

Името Константин идва от латински и означава „постоянен“, „твърд“, „устойчив“. То носи смисъл на сила, непоколебимост и вярност.

Името Елена има древногръцки произход и се свързва със светлина, сияние и красота. В празника тези две имена се срещат като символи на твърдата вяра и светлината в дома.

Какво се прави на 21 май

На този ден вярващите палят свещ за здраве, мир и закрила. Молитвите към светите Константин и Елена са за укрепване във вярата, за добри решения, за семейно благополучие и за защита на децата.

Света Елена се почита като закрилница на семейството, майчинството и домашния уют. Затова жените се обръщат към нея с молитва за здравето на децата, мир в дома и благословение в брака.

В домовете на имениците се събират близки и приятели. Празникът е тържествен, но носи и тихо послание - да се пазят добрите думи, уважението и светлината между хората.

Какво не бива да се прави

На 21 май не се препоръчва тежък физически труд, защото денят е посветен на молитва, почит и духовна радост.

Според народните вярвания не е добре да се започват важни дела, особено свързани с пари, преместване или ново начинание. Смята се, че започнатото в този ден може да не върви леко.

Не бива да се влиза в кавги, да се изричат обиди или да се руши семейният мир. Празникът е свързан със светлина и закрила, затова се вярва, че човек трябва да пази чисти думите и мислите си.

Народни вярвания

В народната традиция денят на светите Константин и Елена се свързва със здраве, огън и закрила. На места празникът е свързан с нестинарските обреди, при които се носят икони на светците и се играе върху жарава.

Огънят се възприема като знак за пречистване и сила, а светците - като покровители, които пазят човека в изпитание. Затова 21 май остава един от най-особените дни в народния календар - ден на името, вярата и небесната закрила.

