Опасно неустойчиво време връхлита България

Страната остава под влияние на силно неустойчива въздушна маса, която ще донесе значителна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и риск от градушки. Днес най-засегнати ще бъдат Източна България и планинските райони, където следобед облаците ще се развиват по-активно. Вятърът ще бъде умерен, а в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма временно силен от северозапад. Максималните температури ще останат между 22 и 27 градуса, в София - около 22 градуса.

Нестабилен ден над страната

Облачността ще се задържи по-често значителна, като след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотрайно, а валежите ще бъдат придружени от гръмотевици. Атмосферата ще остане динамична, със засилване на вятъра в отделни райони и със създаване на условия за рязка промяна на времето в рамките на деня.

Планините остават под бурен натиск

В планинските райони облачността също ще бъде по-често значителна, а следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад, като максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 7 градуса.

Черноморието влиза в зона на гръмотевици

По крайбрежието облачността ще бъде значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, температурата на морската вода ще е 15-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Неспокойна прогноза и за следващите дни

До края на тази и през първите дни от следващата седмица времето ще остане силно неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад, а в Източна България - от североизток.

Температурите ще се понижат през почивните дни

Максималните температури през периода ще бъдат между 20 и 25 градуса, като през почивните дни ще са с два-три градуса по-ниски. В края на периода вятърът ще отслабне, а вероятността за валежи ще намалее. Очакват се повече слънчеви часове и слабо повишение на дневните температури.

