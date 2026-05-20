Любима страна ни отряза! Неприятната новина

Тайланд връща визовия режим за български граждани, с което страната ни отпада от списъка с държави, които могат да влизат без предварителна виза за туризъм.

В инфографика на Bangkok Post България не присъства сред държавите с 30-дневен безвизов режим, докато съседни страни като Румъния, Гърция и Полша запазват този привилегирован достъп. Това означава, че българите ще трябва да кандидатстват за туристическа виза или да използват eVisa/ Visa on Arrival. Това ще им струва 52 евро.

Решението поставя страната ни в периферията на тайландската визова политика, като подчертава недоверие към нашите граждани.

Причината за този ограничителен подход не е случайна. България няма посолство в Банкок от 15 години, след дипломатически скандал, оставяйки страната без институционална защита на интересите си. Докато други европейски държави продължават да имат безвизов достъп и преференциално третиране, България е оставена на маргините. Това е резултат от системно пренебрегване на стратегическото значение на Югоизточна Азия в нашата външна политика.

Новите правила ограничават и броя на безвизовите влизания до два годишно. Визата струва 52 евро, което финансово не е голяма пречка, но символично подчертава по-строгия контрол над българските туристи. На практика страната ни е поставена в категория „по-мнителни посетители“, което може да усложни пътуванията и плановете на туристите.

Все още не е публикуван официалният указ в Royal Gazette, който да утвърди окончателния списък на 54-те държави с безвизов режим. Българските граждани трябва да се подготвят за възможността за предварителна виза и внимателно да планират пътуванията си. Решението на Тайланд е болезнено напомняне за слабостта на българската дипломатическа стратегия и за цената, която плащаме, когато интересите ни не са защитени зад граница.

