Мариела Модева посочи главната задача пред туризма

Заместник-министърът на туризма Мариела Модева коментира пред журналисти, че основната цел на новото ръководство на ведомството е да утвърди туризма като надпартиен и стратегически сектор за държавата.

Нашата задача е да изведем туризма като надпартиен стратегически сектор за България и в много активен диалог с бизнеса, с академичните среди, с всички заинтересовани страни да вземем много бързи мерки, които в най-скоро време ще бъдат оповестени, каза заместник-министърът след участието си в откриването европейската среща на високо равнище HEALTHXCHANGE 2026, която се състои в хотел „Грифид Ноа“ в к.к. Златни пясъци. Форумът е организиран от Европейската СПА асоциация (ESPA), Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA) и HTI (Health Tourism Industry) Conference & Expo. Домакини са Министерството на туризма на България и Община Варна, а БТА е основен медиен партньор. Събитието се състои в годината, в която се навършват 20 години от създаването на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

„За съжаление дълги години всички подчертават, че туризмът носи 10 процента от брутния вътрешен продукт, но не беше изведен като национален приоритет, включително и с бюджет, който е необходим. Така че една от нашите приоритетни цели е първо да развиваме всички видове туризъм, но акцент върху тези, които ни гарантират четири сезона и най-важното – мерки за осигуряване на летния сезон, тъй като в момента продължават войни, кризи, средата е много неопределена, много рискова и прогнозите се правят с къс хоризонт", посочи Модева.

В отговор на въпрос на БТА заместник-министърът каза, че в момента се прави одит на завареното в Министерството, а резултатът ще е готов в рамките на една седмица. Проследяват се и корекциите в статистическите данни за туризма заради динамичните геополитически процеси, каза заместник-министърът и допълни, че се очаква данните за летния сезон и ранните резервации да бъдат ревизирани поради динамичната международна среда, кризите и повишените цени на горивата, които влияят на полетите на авиокомпаниите. „Заради цените на горивата много авиокомпании намаляват или преустановяват своите полети и прогнозите, които са правени миналата година, началото на тази година, вероятно ще бъдат коригирани. За да бъдем пределно прецизни, трябва да изчакаме този преглед, за да съобщим в каква посока е корекцията“, обобщи Модева.

В отговор на въпрос на БТА за евентуалното въвеждане на ваучери за туризъм, Модева каза, че се обмисля въвеждането им, като уточни, че става дума за ваучери за стимулиране на вътрешния и здравния туризъм, но посочи, че става дума за цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с финансовото министерство. След като се изнесат резултатите от анализа и одита, в много спешен порядък на базата на предизборните заявки в сектор „Туризъм“ ще бъде изработена програма с основните приоритети и мерки, и бюджет, каза Модева.

Тя напомни, че въпросът за намалената ДДС ставка за бранша е поставен още при предишното правителство, като допълни, че към момента няма окончателно решение и е рано да се коментира.

Заместник-министърът информира и за планирани промени в Закона за туризма и свързаните с него подзаконови актове, за да се довършат започнати, но нереализирани до момента реформи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com