Всичко за Задача

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Метрото влиза в буквара

Метрото влиза в буквара

PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...

22 януари | 20:55
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Кебапче за размисъл

Кебапче за размисъл

София. Навремето растяхме със задачи за басейни, които се пълнят от три тръби. И за влакове, които тръгват от гара А и по някаква причина не стигат на...

12 декември | 5:45
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