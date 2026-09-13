Мариела Модева посочи главната задача пред туризма
Основната цел на новото ръководство
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Основната цел на новото ръководство
Каква е целта на червените до края на годината
Какво ще прави с българските играчи
Възстановяват осветлението в "Кривия тунел"
Главоблъсканите се дава на приемните изпити
Сините и Червените излизат в пореден свиреп двубой
Даде дума на младите семейства
С какво ще се захване, ако бъде избран
Ето какво показват звездите
Уморената от клишета, но осиротяла от злоупотреба дума народ, трябва да има ново измерение, категорична бе вицепрезидентът
Пенсии, доходи, План за възстановяване стоят пред правителството
Основната ни задача е да осигурим прозрачност за вота
За нея спореха Айнщайн, Шрьодингер и Нилс Бор
Димитър Дилчев, кандидат на ГЕРБ за кмет на район „Студентски", кандидатът на ГЕРБ за общински съветник Атанас Бояджиев и народния представител от ГЕР...
Манията по Димитър Бербатов в Гърция продължава с пълнасила. Българинът дори влезе в училищата в Солун. Преподавателят по икономика в местния факултет...
PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...
София. Математическа задача за първокласници, участвали в коледно състезание, предизвика бурна реакция сред преподаватели. Този път не условието, а по...
София. Навремето растяхме със задачи за басейни, които се пълнят от три тръби. И за влакове, които тръгват от гара А и по някаква причина не стигат на...