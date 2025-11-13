ЦСКА постави важната задача пред Христо Янев

Спортно-техническото ръководство на ЦСКА си е поставило задача тимът да завърши годината в Топ 5 на първенството, пише "Тема спорт". Армейците са в серия от 4 шампионатни победи, които ги изведоха до шестото място в класирането, след като Христо Янев пое тима на едва две точки от последната позиция преди десетия кръг.

Той започна с равенства срещу Локо Сф (1:1) и Лудогорец (0:0), но след това последователно бяха надиграни Добруджа (1:0), Берое (5:1), Монтана (3:1) и Левски (1:0). Макар в огромни епизоди от тези срещи червените също да не бяха особено убедителни, очакванията са успехът в дербито с Левски да даде сериозен импулс на отбора и да помогне в по-тежката предстояща програма.

За ЦСКА до края на годината предстоят домакинства на Ботев Пд и Локо Пд и гостувания във Варна на Спартак и Черно море. Мачът със смърфовете ще е ключов в тази зона на таблицата, като в момента те водят на червените с 5 точки и са четвърти. Пети пък е Лудогорец, който има само две аванс пред ЦСКА, но и мач по-малко.

През миналия сезон армейците зимуваха едва на осма позиция с 26 точки след 19 кръга. До момента тимът, Воден от Христо Янев, вече има 22 за 15 мача и целта е да влезе в пролетния дял от доста по-добра ситуация.



Най-голямата задача пред ЦСКА обаче е последният мач за календарната година – осминафиналът за Купата на България срещу Локо Сф, който ще се проведе в уикенда на 13-14 декември. Турнирът на практика е единственият шанс за трофей, а се явява и най-прекият път до Европа.

