Ливърпул пред звезден трансфер! Това ли е заместникът на Салах

Шампионът на Англия Ливърпул намери заместник на голямата си звезда Мохамед Салах.

От "Анфийлд" се интересуват от нападателя на Брайтън Янкубу Минте, пише Football Insider. Арне Слот разглежда опцията с 21-годишния гамбиец като потенциален заместник на Салах.

Брайтън е поставил цена на Минте от приблизително 80 милиона евро.

През сезон 2025/26 гамбиецът отбеляза 1 гол и направи 3 асистенции в 12 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 35 милиона евро.

