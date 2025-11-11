Спорт

Ливърпул пред звезден трансфер! Това ли е заместникът на Салах
11 ное 25 | 23:54
Шампионът на Англия Ливърпул намери заместник на голямата си звезда Мохамед Салах.

От "Анфийлд" се интересуват от нападателя на Брайтън Янкубу Минте, пише Football Insider. Арне Слот разглежда опцията с 21-годишния гамбиец като потенциален заместник на Салах.

Брайтън е поставил цена на Минте от приблизително 80 милиона евро.

През сезон 2025/26 гамбиецът отбеляза 1 гол и направи 3 асистенции в 12 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 35 милиона евро.

