Трогателен жест към Диого Жота преди мач на Ливърпул

Двамата сина на трагично загиналия португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача между Ливърпул и Уулвърхямптън от английското първенство в събота, заедно с клубните талисмани, които традиционно подгряват публиката, съобщи вестник „Таймс“. Срещата ще бъде първата между двата отбора след смъртта на футболиста и ще има силен емоционален заряд.

Диого Жота е играл и за Ливърпул, и за Уулвърхямптън по време на кариерата си, като остави ярка следа и в двата клуба. Той загина заедно с по-малкия си брат в катастрофа през юли в Североизточна Испания, която и до днес остава трудно обяснима от техническа гледна точка. Към момента на трагичния инцидент португалският нападател беше на 28 години.

От Ливърпул не потвърдиха официално информацията веднага, след като Ройтерс е изпратила запитване извън обичайното работно време във Великобритания. Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017 г., първоначално под наем в Уулвърхямптън, а по-късно стана постоянен играч на клуба. През 2020 г. той подписа с Ливърпул за пет сезона и по-рано тази година спечели шампионската титла с „червените“.

Вдовицата му Руте Кардозо и двамата им сина – Диниш и Дуарте – вече присъстваха на първите мачове за сезона и на двата клуба през август, показвайки, че паметта за футболиста остава жива и на двата стадиона

