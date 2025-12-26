Спорт

Трогателен жест към Диого Жота преди мач на Ливърпул

Синовете на загиналия футболист ще излязат на терена преди срещата

Трогателен жест към Диого Жота преди мач на Ливърпул
26 дек 25 | 9:53
Иван Ангелов

Двамата сина на трагично загиналия португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача между Ливърпул и Уулвърхямптън от английското първенство в събота, заедно с клубните талисмани, които традиционно подгряват публиката, съобщи вестник „Таймс“. Срещата ще бъде първата между двата отбора след смъртта на футболиста и ще има силен емоционален заряд.

Диого Жота е играл и за Ливърпул, и за Уулвърхямптън по време на кариерата си, като остави ярка следа и в двата клуба. Той загина заедно с по-малкия си брат в катастрофа през юли в Североизточна Испания, която и до днес остава трудно обяснима от техническа гледна точка. Към момента на трагичния инцидент португалският нападател беше на 28 години.

От Ливърпул не потвърдиха официално информацията веднага, след като Ройтерс е изпратила запитване извън обичайното работно време във Великобритания. Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017 г., първоначално под наем в Уулвърхямптън, а по-късно стана постоянен играч на клуба. През 2020 г. той подписа с Ливърпул за пет сезона и по-рано тази година спечели шампионската титла с „червените“.

Вдовицата му Руте Кардозо и двамата им сина – Диниш и Дуарте – вече присъстваха на първите мачове за сезона и на двата клуба през август, показвайки, че паметта за футболиста остава жива и на двата стадиона

Автор Иван Ангелов

