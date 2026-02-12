Украинец взриви тежък скандал на Олимпиадата

Първият голям скандал на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина вече е факт! Международният олимпийски комитет (МОК) обяви, че забранява участието на украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич. Причината затова е неговият отказ да се съобрази с насоките за изразяване на спортистите по време на състезание.

Хераскевич възнамеряваше да стартира в мъжкия скелетон с каска, върху която има изображения на украински спортисти, загинали по време на руската инвазия в Украйна. Той вече използва същата каска по време на официалните тренировки, което привлече вниманието на олимпийските власти.

МОК се принуди да пусне официално изявление, с което да разясни мотивите за изключването на Хераскевич. От комитета съобщават, че са проведени разговори със спортиста, включително лична среща с президента на МОК Кърсти Ковънтри, в опит да се намери друг начин за почитане на паметта на неговите сънародници.

Украинецът обаче е тропнал по масата и е останал непреклонен, което е принудило МОК да отнеме акредитацията му и по този начин да го лиши от право на участие в олимпийските игри.

МОК твърди, че проблемът не е в самото послание, а в начина, по който Хераскевич е искал да го изрази. Решението е взето от журито на Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) на основание, че каската не отговаря на установените правила.

Конфликтът между спортиста и олимпийския комитет подчертава строгите правила, които МОК прилага по отношение на политическите демонстрации по време на игрите.

