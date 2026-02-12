Байерн се върна сред четирите най-добри - 2:0 срещу РБ Лайпциг

Байерн Мюнхен най-после прекъсна шестгодишната пауза и отново е сред полуфиналистите за Купата на Германия, след като победи РБ Лайпциг с 2:0 у дома в четвъртфинален сблъсък. Баварците решиха мача със светкавичен двоен удар след почивката, с който пречупиха съпротивата на съперника. Победата затвърди тенденцията - Лайпциг няма успех срещу Байерн този сезон. Лидерът в Бундеслигата отново гледа смело към трофея.

Гостите обаче започнаха по-смело и още в четвъртата минута Кристоф Баумгартнер прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. В 62-ата минута Лайпциг удари греда и бе на крачка от това да обърне хода на срещата. Вместо това дойде моментът на Байерн.

В рамките на три минути - в 64-ата и 67-ата, мюнхенци нанесоха решителния удар. Хари Кейн реализира дузпа, отсъдена след като вратарят Мартен Вандеворт събори Йосип Станишич в наказателното поле. Малко по-късно Майкъл Олисе пропусна отлична възможност, но веднага след това асистира на Луис Диас за второто попадение, което окончателно наклони везните.

„Изиграхме стабилен мач. Може би имахме шанс да вкараме още един или два гола, но сме доволни от резултата“, заяви старши треньорът Венсан Компани пред Sky Sports. С думите си той подчерта увереността, с която отборът му премина през препятствието.

За първи път от сезон 2019/2020, когато Байерн триумфира с требъл, тимът достига до полуфиналите в турнира. В последните години клубът преживя разочарования с три отпадания още във втория кръг, а най-доброто му представяне бе четвъртфинал. Сега към полуфиналите вече се присъединиха носителят на трофея Щутгарт, Байер Леверкузен и Фрайбург.

„Класирахме се за следващия кръг, всичко работеше при нас. Те се справиха добре, но успяхме да ги пробием“, каза защитникът Йонатан Та. За РБ Лайпциг поражението е трето от Байерн този сезон, след тежките 0:6 и 1:5 в Бундеслигата - статистика, която говори сама по себе си.

