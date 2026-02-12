Изненадата лъсна! Софийски отбор е с нов треньор

Септември София официално обяви, че Христо Арангелов се завръща начело на представителния отбор. Решението идва ден след като клубът се раздели по взаимно съгласие със Славко Матич. Ръководството очевидно залага на познат вариант в опит да внесе стабилност. За Арангелов това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим.

Специалистът е дългогодишна част от структурата на Септември и името му е тясно свързано с един от най-силните моменти в новата история на клуба. Именно под негово ръководство през сезон 2016/2017 Септември се завърна в елита на българския футбол след 18-годишно отсъствие.

В треньорската си кариера Арангелов е работил още в академиите на ДИТ и Септември, както и в Левски София, ФК Ловеч и Пирин Благоевград. Натрупаният опит в различни структури и нива на българския футбол бе сред аргументите за повторното му назначение.

В щаба му ще влязат Мариян Христов като помощник-треньор и Христо Николов като треньор на вратарите, докато Тимур Скорих запазва позицията си на кондиционен треньор. Септември влиза в нов етап с познато име начело и амбиция за по-стабилно представяне в шампионата.

