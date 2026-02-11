Скандинавски гранд взима български национал

Малмьо ще плати 75 хиляди евро за правата на българския полузащитник Янис Карабельов, който в момента е играч на Партизан (Белград), съобщи fotbollskanalen.se, като уточнява, че въпросната сума е малко под 800 хиляди крони.

Шведският футболен гранд ще трябва да плати и бонуси на сърбите, ако постигне резултати с участието на българския футболист във въпросните мачове. Например, ако тимът се класира за Лига Европа през 2026-а година, ще трябва да плати малко над милион крони допълнително на сръбския клуб.

Ако спечели шведското първенство или Купата на Швеция, както и за пробив в Европа, сумата също ще се увеличи. Бонусът за титла е 75 000 евро, а за купата на страната – 50 хиляди от европейската валута, уточнява fotbolltransfers.com. Като цяло, общата сума може да достигне до 500 000 евро, което е малко над 5,3 милиона крони, съобщават шведската медия и сръбския Mozzart Sport, предава gol.bg.

30-годишният Карабельов пристигна в Белград през лятото като свободен агент от Ботев (Пловдив) и за цялата есен записа 27 мача с 2 гола и 4 асистенции във всички турнири. Напускането на треньора, който го привлече – Сърджан Благоевич, обаче се оказа решаващо за бъдещето му.

Новият наставник Ненад Стоякович има други планове за средата на терена и това беше ясно от началото на януари. За Карабельов имаше вариант да премине в румънския Рапид (Букурещ), но в крайна сметка пътят му е към популярния скандинавски клуб, който през изминарата кампания завърши на 6-о място в класирането. Все още обаче те могат да си осигурят европейско участие, но трябва да спечелят купата на страната.

Очакванията са до дни сделката да бъде завършена и Карабельов представен като ново попълнение на шведския тим, дал началото на професионалната кариера на звездата Златан Ибрахимович. Българинът трябва да замести продаден в американската МЛС местен футболист. Карабельов иначе има 12 мача за националния отбор на България в биографията си, а преди това е играл за клубове като Ботев (Пловдив), Кишварда (Кишварда) и Славия (София), чийто юноша е. Договорът на халфа с Партизан Белград изтича през лятото на 2027 година.

