Още един уволнен треньор във Висшата лига

След само осем месеца начело - Томас Франк бе уволнен от ръководството на Тотнъм. "Шпорите" се замесиха в борбата за оцеляване, а търпението по висшите етажи в Лондон е изтекло.

"Клубът взе решение да направи промяна на поста старши треньор на мъжкия отбор, като Томас Франк ще напусне длъжността още днес.

Франк бе назначен през юни 2025 година и ръководството бе решено да му даде необходимото време и подкрепа, за да изгради дългосрочен проект. Резултатите и представянето на отбора обаче са накарали Борда на директорите да стигне до извода, че на този етап от сезона е нужна промяна.

По време на престоя си в клуба Томас демонстрира безрезервна отдаденост и вложи всички усилия, за да помогне на отбора да върви напред. От клуба му благодарят за приноса и му пожелават успех в бъдеще", споделиха от клуба.

