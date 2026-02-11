Първи думи на Лора Христова. Удар на България! ОБНОВЕНА

Съвсем неочаквано Лора Христова донесе бронзов олимпийски медал за страната ни в биатлона, второ отличие след титлата на Екатерина Дафовска в Нагано.

Талантливата ни 22-годишна биатлонистка направи изумително състезание в Антхолц Антерселва, като завърши трета в индивидуалната дисциплина, макар никой да не я слагаше в сметките.

Лора беше перфектна в стрелбата, сваляйки всички 20 мишени и по този начин ни донесе голяма радост в най-успешната дисциплина за България. Същата, в която Катя Дафовска превзе олимпийския връх.

До момента Христова имаше рекордно класиране 13-о място, постигнато на Световното първенство, но днес се доказа като голям боец. Освен че свали всички мишени, показа ски бягане от световна класа, изпреварвайки куп фаворитки от суперсили като Германия, Норвегия и Швеция.

Остана единствено зад двете френски фурии в биатлона - Жулия Симон и Лу Жанмоно. Шампионката Симон завърши с една грешка в стрелбата, а сребърната медалистка Жанмоно с две. Изоставането на Лора спрямо победителката е 1:04.5. минута.

Българската състезателка Лора Христова изрази радостта си след като спечели бронзов медал от Олимпийските игри в Милано - Кортина. Тя завърши трета в индивидуално състезание по биатлон на 15 километра при жените.

Ето сподели Христова след големия успех:

"Състезанието мина отлично. Още от сутринта се опитах да не мисля за класиране. Както знаем, веднъж на 4 години има олимпиада и всеки е много притеснен. Съумях да съединя всички елементи - стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам правилно нещата и мислех, че се справих добре.

Това е най-силното ми състезание досега. На миналото световно също стрелях без грешка, но сега бягането ми се получи от самото начало. Определено съм доволна от себе си. Всеки точен изстрел действа мотивиращо, но аз се старя да не мисля след всеки изстрел. Концентрирам се върху следващия, независимо дали е точен или е пропуск.

Това ми дава повече увереност и с нетърпение чакам следващи стартове. Ще възстановявам сега и ще правя всичко както обикновено.

Нагласата ми за олимпиадата беше да стрелям чисто, защото знам, че мога да съм перфектна там. Надявах се да съм в добра физическа форма, а така се чувствам още от първия старт. Надявам се всички останали от отбора да постигнат добри резултати.

Имах преди две седмици лека настинка, но само болки в гърлото. Успях да се предпазя. Силно се надявам да направим броя на медалите повече".





