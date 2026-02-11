Арне Слот разкри кога ще напусне Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот намекна в какъв случай би подал оставка като треньор на "червените". Това вероятно ще се случи, ако не успее да класира отбора за Шампионска лига през следващия сезон.

Слот смята, че подобен сценарий би бил неприемлив за клуба. Предполага се, че това е основна цел, заради която Слот може да се раздели с поста си.

За Ливърпул няма да бъде приемливо, ако остане извън Шампионска лига

"Ако не се класираме за Шампионска лига, сезонът няма да бъде приемлив", заяви Арне Слот. В същото време обаче той направи поредното странно сравнение с Юрген Клоп, както го направи и по-рано, когато вбеси част от феновете на Ливърпул. "Единственото, което знам, е, че това се е случвало и преди, и наскоро (Клоп през сезон 22/23), и не е повлияло на бъдещето на този мениджър."

"Но това, разбира се, не гарантира нищо. Обикновено в този клуб се вземат предвид няколко фактора", добави още Арне Слот. В момента Ливърпул заема шесто място в класирането с 39 точки и е на пет точки зад Челси, който заема последното пето място, осигуряващо място в Шампионска лига през следващия сезон. Мърсисайдци са с мач по-малко от "сините", като довечера гостуват на Съндърланд.

