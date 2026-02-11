Цесекарите награбиха здраво Цветомир Найденов

Лидерът на организираните фенове на ЦСКА от Трибуна Сектор Г - Иван Велчев, се пошегува с Цветомир Найденов.

Един от типичните лафове на шефа на ЦСКА 1948 е свързан с "майсторите", които привлича в отбора си. Друг е "работим правилно"

Известният фен на ЦСКА го захапа за това след победата на "червените" над тима от Бистрица с 2:0 за Купата на България.

"Майсторе, много слабички твоите... Мисля, че не работиш правилно", сподели Велчев.

