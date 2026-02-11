Нов кошмар за Левски. Сега в Разград

Лудогорец се класира за 1/2-финалите на България, след като победи с 1:0 Левски в Разград в голямото дерби от турнира.

Единствения гол в напечения сблъсък вкара Кайо Видал още в 7-ата минута. "Сините" имаха своите голови възможности, които не бяха много, но и не успяха да ги оползотворят.

От своя страна разградчани играха прагматично и почти безпогрешно и с успеха се присъединиха към ЦСКА и Арда Кърджали. Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив утре ще определят последния 1/2-финалист в турнира.

Днешния мач между Лудогорец и Левски много приличаше на сблъсъка от миналата седмица за Суперкупата. Тогава разградчани отново се наложиха с 1:0 и грабнаха трофея.

Двата отбора ще изиграят още три дербита помежду си тази футболна пролет, които ще са за Първа лига. Един ще е в София и два в Разград.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес пусна на вратата Мартин Луков, който играе в този турнир, а в атака Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре замениха играчите в последния мач Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. За Лудогорец като титуляр отляво започна новото попълнение Винисиус Ногейра, а атаката поведе Свадво Дуа.

Мачът започна без никакво проучване, като още преди да изтече първата минута съдията Волен Чинков даде жълт картон на Оливер Камдем от Левски за нарушение срещу Кайо Видал, а преди да изтече втората минута същия Камдем направи огромен пропуск, като вратарят на "орлите" Хендрик Бонман спаси с една ръка и извади топката в корнер.

В седмата минута Лудогорец излезе напред в резултата. Франсиско Сон центрира отдясно, а Кайо Видал я засече от въздуха, като изпревари Камдем и я прати в десния ъгъл на вратата на Мартин Луков - 1:0.

В 14-ата минута Радослав Кирилов от "сините", които в този мач играха с бели фланелки, стреля в глава, но високо над вратата.

В 19-ата минута Квадво Дуа вкара топката в мрежата зад Мартин Луков, но попадението не бе зачетено, тъй като националът на Швейцария беше в положение на засада при извеждащия пас. Веднага след това Акрам Бурас от столичани стреля остро от вратата, но топката рикошира с Мустафа Сангаре и излезе в аут.

В 36-ата минута Камдем подаде на Кристиан Димитров, който стреля остро по диагонал, а шутът му бе блокиран от Диниш Алмейда и излезе в корнер.

На почивката Алдаир и Мазур Сула влязоха на местата на Оливер Камдем и Георги Костадинов в Левски, а Антон Недялков смени Станислав Иванов за домакините и сложи капитанската лента.

В 50-ата минута Евретон Бала опита силен удар отдалеч, топката попадна в ръцете на Бонман.

В следващата атака вратарят на Левски Мартин Луков излезе на боксира топката, но се размина с нея и тя бе насочена към опразнената врата, но Майкон е изби пред голлинията.

В 57-ата минута Кайо Видал проби отдясно и даде страхотна остра топка на Квадво Дуа, с която елиминира защитата и вратаря, но швейцарецът пред опразнената врата с левия крак прати топката над напречната греда.



В 63-ата минута Евертон Бала центрира остро, като топката влизаше във вратата на домакините, но Бонман с невероятен рефлекс я изби над гредата.

До края на мача Левски натискаше в търсене на изравнително попадение, а контраатаките на Лудогорец бяха опасни. Веласкес пусна като резерви Око-Флекс, Переа и Карл Фабиен, но и те не промениха резултата.

Лудогорец - Левски 1:0

Голмайстори: 1:0 Кайо Видал 7

Лудогорец: Хендрик Бонман, Франсиско Сон, Диниш Алмейда, Оливие Вердон, Винисиус Ногейра (78 - Руан Круз), Дерой Дуарте, Педро Нареси (66 - Филип Калоч), Петър Станич (77 - Ерик Маркус), Кайо Видал, Станислав Иванов (46 - Антон Недялков), Квадво Дуа (66 - Ивайло Чочев)

Левски: Мартин Луков, Оливер Камдем (46 - Алдаир), Кристиан Димитров, Никола Серафимов (87 - Карл Фабиен), Майкон, Георги Костадинов (46 - Мазир Сула), Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Евертон Бала, Радослав Кирилов (58 - Армстронг Око-Флекс), Мустафа Сангаре (76 - Хуан Переа)

Разград, стадион "Хювефарма Арена"

Съдия: Волен Чинков

Дениз Соколов, Георги Дойнов

Жълти картони: Педро Нареси, Антон Недялков, Кайо Видал (Лудогорец), Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов (Левски)

