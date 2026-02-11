Реал Мадрид взе ключово решение за футбола

„УЕФА, European Football Clubs (EFC) и Реал Мадрид постигнаха споразумение в името на европейския клубен футбол.“

„След месеци на дискусии в интерес на европейския футбол, УЕФА, European Football Clubs и Реал Мадрид обявяват, че са постигнали споразумение в името на европейския клубен футбол, като се спазва принципът на спортните заслуги, подчертава се дългосрочната устойчивост на клубовете и се акцентира върху подобряването на фенското изживяване чрез използването на технологии“, се казва в официалното изявление.

„Това принципно споразумение ще послужи и за уреждане на всички правни спорове, свързани с Европейската Суперлига — след като бъде финализирано окончателното споразумение.“





