Александър Николов е Спортист № 1

София има своя нов Спортист № 1 за 2025 година – волейболната звезда Александър Николов. Отличието му беше присъдено за ключовата му роля в спечелването на сребърните медали от българския национален отбор, както и за впечатляващото му представяне като най-добър реализатор на Световното първенство за мъже във Филипините.

Престижният приз се определя чрез анкета сред водещи български спортни журналисти по инициатива на Фондация „София – европейска столица на спорта“. В предходните години носители на наградата бяха скиорът Алберт Попов (2023) и олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн (2024).

В класацията за 2025 г. след Александър Николов се нареждат Алберт Попов, Тервел Замфиров, Стилияна Николова, Никола Цолов, Малена Замфирова, Александър Василев и Йоана Илиева.

По време на церемонията бяха представени и лицата на инициативата „София – европейска столица на спорта“ за 2026 г. Това са медалистът от Олимпийските игри в Милано – Кортина Тервел Замфиров и отлично представилата се сноубордистка Малена Замфирова. Тервел и Малена ще се включат в инициативите на Фондацията, насочени към масовия спорт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com