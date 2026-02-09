Стискаме палци на Зографски, посрещаме героя Тервел

Владимир Зографски започва участието си в днешния ден на XXV Зимни олимпийски игри.

14-ият от Олимпиадата в Пьонгчанг през 2018 се включва в състезанието на малката шанца в Предацо. Първият кръг от надпреварата е насрочен за 20:00 часа българско време, а финалите стартират в 21:12.

32-годишният самоковец, който е на четвърти поредни зимни игри, направи вече първа официална тренировка на шанцата. В трите си опита той записа 99 метра (13-о място), 94.5 метра (28-о място) и 97 метра (8-о място). В първия скок най-добър бе австриецът Щефан Крафт, във втория – Феликс Хофман (Германия), а в третия с най-добър опит се отчете Кристофер Ериксен Сундал (Норвегия).

Зографски се представя много солидно от началото на сезона в Световната купа, като до момента има четири завършека в топ 10 – 4-и в Рука, Финландия, 6-и във Висла, Полша, 8-и във Вилинген, Германия (където има и едно 11-о място), както и 9-а позиция във Фалун, Швеция.

Тези силни резултати му отреждат 13-о място в генералното класиране с 344 точки и надежда за добро класиране и в Милано-Кортина.

Днес на родна земя се очаква да пристигне бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри - Тервел ЗАмфиров. Той се прибира с полет

през Мюнхен на Луфтханза, който се очаква в 18:20 часа на летище "Васил Левски".

Замфиров спечели малкия финал, побеждавайки словенеца Тим Мастнак след оспорвана битка и развръзка с фотофиниш.

Историческото постижение сложи края на 20-годишна пауза без олимпийско отличие за страната ни от зимни спортове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com