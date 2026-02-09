Добра новина за пострадалата Линдзи Вон

Линдзи Вон е в стабилно състояние в болница, след падна много сериозно в 13-та секунда от спускането си.

Олимпийското завръщане на американката завърши с инцидент, ио тя бе транспортирана с хеликоптер до болница, пише Еxpress.

Американката контузи предната си кръстна връзка при падане по време на състезание за Световната купа в Кран Монтана преди малко повече от седмица. Въпреки това, тя бе решена да участва в неделното състезание в ски център "Тофане".

Стартирайки с 13-и номер, Вон закачи врата и се преобърна извън трасето само няколко секунди след началото на спускането си, което смрази публиката в Кортина.

Вон остана на земята около 15 минути, преди да бъде отведена с медицински хеликоптер, докато зрителите я аплодираха при прелитането му.

В официално изявление, разпространено тази вечер, отборът на САЩ потвърди, че Вон е в стабилно състояние в болница.

Публикацията в платформата X гласи: "Линдзи Вон е получила нараняване, но е в стабилно състояние и в добри ръце под грижите на екип от американски и италиански лекари".



