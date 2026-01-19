Цеко Минев за българския триумф в Банско: Това ще остане в историята!
Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание, каза председателят на Бълг...
Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание, каза председателят на Бълг...
Те се изправиха срещу победителя от квалификацията - първия отбор на Италия
Това, което правим от години, дава своите плодове, каза шефът на ски федерацията
Другият наш състезател - Тервел Замфиров - се класира на 12-о място
Кметът Стойчо Баненски посрещна на сцената в центъра на Банско официалните гости на откриването