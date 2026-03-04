Атанас Запрянов с извънредно решение за чужди военни у нас

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Това съобщи председателката на парламента Рая Назарян.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Когато военното министерство издава такива разрешения, то изпраща уведомления до парламента и те се изчитат на депутатите, но не се дават подробности от кога е разрешението и на кого и за какво точно е дадено.

Обикновено обаче те са само за преминаване през територията ни и в съобщенията става ясно само дали са самолети или сухопътни войски, понякога в каква посока се движат и от кого е подадено искането.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че ще поиска по-подробно информация от военното министерство. Той настоя президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност. За това той настоява от дни. Костадинов не вярва, че американските самолети са у нас заради учения на НАТО.

"Ако стане нещо на територията на републиката, не дай Боже, няма да обвиня САЩ. Ще бъде най-лесно, но не е виновен този, който яде баницата, те са защитават техните интереси. Имат противоречия и искат да водят война с Иран, нека да водят, ние обаче не искаме. В този случай иранците няма да са виновни, ако отвърнат на такъв удар, защото те ще имат легитимното право, ако са ударени то територията на България, да отвърнат", посочи Костадинов.

На 19 февруари - преди началото на военните действия между САЩ и Иран, на Терминал 1 на летище София кацнаха седем американски самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. В понеделник вечерта четири от тях излетяха. Машините са там с решение на Министерския съвет, според което щатите имат право да разположат 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата.

Външният министър Надежда Нейнски обясни, че тези действия са част от усилията на НАТО за защита на източния фланг на Алианса и категорично не става въпрос за подготовка за реални военни действия, а за учение по правилата на военния съюз.

Военният министър Атанас Запрянов потвърди, че става въпрос за тренировки и допълни, че Министерството на отбраната и въоръжените ни сили са провеждали неведнъж подобни учения на летището в Пловдив, в авиобазите "Граф Игнатиево", "Безмер" и т.н.

"Те са част от плановите учения на НАТО, няма връзка с друго", категоричен бе Запрянов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com