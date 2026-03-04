Владимир Чуков каза кога свършва войната в Иран. А преди това...

До 3-4 седмици нещата в Близкия изток трябва да приключат. Очаква се ескалация, може би ще има силен пик. Това прогнозира в ефира на bTV арабистът проф. Владимир Чуков.

По думите му новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е следващата мишена на САЩ и Израел. Той е син на елиминирания при военните удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Според Чуков Моджтаба Хаменей е хардлайнер като баща си.

Изборът на Моджтаба Хаменей се забави, защото той беше ранен. Очевидно не е починал. Най-вероятно нещата ще ескалират, коментира проф. Чуков.

Той определи избора на Моджтаба Хаменей като "най-лошия случай". По думите му най-вероятно ще има много силен пик.

На въпрос може ли Моджтаба да е следващата мишена, той отговори: "Не бих се учудил". И уточни още, че в Иран вече са ликвидирани двама министри на отбраната.

В момента са пощадени личности от Иранската държава, заяви проф. Чуков. И поясни, че един от тях е Али Лариджани. Според него от пощадените личности се очаква да седнат на масата на преговорите и да се разберат.

"Всички признават, че тактиката на Иран да насочи цялата си огнева мощ към страните от Персийския залив е абсолютна грешка. Вчера около 1700 дрона и ракети са изстреляни към страните от Персийския залив, а около 1000 са към Израел. Те в момента се опитват да запалят света, регионален конфликт. Те се опитват да предизвикват отговор от страните в Персийския залив", добави още проф. Владимир Чуков.

На въпрос кога ще приключат военните действия, проф. Чуков коментира: Ще приключи, когато в Иран се появят хора, които са склонни да се съобразят със ситуацията. Ще приключи, когато Иран спре да изстрелва ракети, тоест когато няма да може вече да изстрелва ракети. Този режим трябва да бъде ликвидиран".

