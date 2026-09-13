Наш експерт видя тайната на новия пробив за Иран
Проф. Чуков очерта сблъсъка на интереси между Вашингтон, Тел Авив и Пекин
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Проф. Чуков очерта сблъсъка на интереси между Вашингтон, Тел Авив и Пекин
Моджтаба Хаменей може да е следващата мишена
Има различни сценарии, но няма да има убит американски войник, каза Владимир Чуков
Японската фирма и корабособственикът са виновниците в цялата тази история
Атентаторът е с ислямистки проблясъци, каза експертът
Според него ситуацията в страната е изключително тежка
Има шансове за бежански поток, но той ще е обратно към Сирия
Може да се каже, че зад този атентат седи Кюрдската работническа партия
Напрежението в Близкия изток продължава да расте
Този път имаше по-големи пропуски на "Железният купол"
Това е злосторене от страна на унгарците спрямо България, смята проф. Владимир Чуков
До този момент всеки ден имаше размяна на удари, но сега са 320
Ердоган нарече убийството на Хания "предателски" акт
Иран има сериозно влияние в Близкия изток
Очевидно България се ползва за логистика за терористични действия извън територията на нашата държава
Има неглижиране от страна на руските служби от това, което идва от Изтока
Мигрантският натиск е много по-малък в сравнение с 3-4-5 години назад
Проф. Владимир Чуков очаква разширяване на международната операция
Политическата система на 40 процента от населението на Земята е поставена на карта
Проф. Владимир Чуков с прогноза за войната в Близкия изток