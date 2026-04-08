Наш експерт видя тайната на новия пробив за Иран

Вратата за преговори между САЩ и Иран никога не е била затворена, а постигнатото двуседмично примирие е само поредното доказателство за това. Така арабистът проф. Владимир Чуков коментира пред Нова телевизия рязката промяна в тона между Вашингтон и Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп се съгласи на временно прекратяване на огъня буквално в последните минути - по-малко от два часа преди крайния срок, в който Иран трябваше да отвори Ормузкия проток или да се изправи пред удари по гражданска инфраструктура.

Според проф. Чуков обаче зад видимите действия стои много по-дълбоко разминаване в стратегическите цели на съюзниците. По думите му Израел преследва категорична цел - премахване на режима в Иран, тъй като сегашната политическа система представлява постоянна заплаха за страната.

САЩ има различен фокус. За Вашингтон водещ е въпросът за оръжията за масово поразяване - тема, която автоматично поставя всяка държава в центъра на американската външна политика.

Най-силният акцент в анализа на Чуков обаче е ролята на Китай. Според него САЩ формално води преговорите, но реално зад тях стои Пекин, който има жизненоважен интерес от запазването на сегашния режим в Иран. Причината е ясна - около 80% от иранския петрол се насочва именно към китайската икономика.

Експертът припомни и стратегическото партньорство между двете държави - 25-годишен договор на стойност около 450 милиарда долара, подписан преди пет години.

Всичко това, според проф. Чуков, показва, че Китай не е просто наблюдател, а ключов фактор в конфликта. И именно от позицията на Пекин ще зависи дали примирието ще се превърне в траен мир или ще остане кратка пауза преди нова ескалация.

