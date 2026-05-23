Сърбия ври и кипи! Хиляди към Белград, Вучич блокира пътища

Сърбия ври и кипи. За 19 ч. българско време е насрочен един от най-големите протести срещу Александър Вучич - първият за годината. Хиляди сърби се придвижват организирано или поединично към пл. "Славия" в Белград.

Сборните пунктове са разположени на четири локации в сръбската столица, но много хора отиват към Белград от други сръбски градове с личните си автомобили или с частни рейсове.

Публикации в профила в Инстаграм "Студенти, участващи в блокадата" указват места за първа помощ, тъй като организаторите на протеста се опасяват от възможни провокации и прояви на насилие.

"Пазете се! Пазете и другите (около вас)!", пише в публикациите.

В същото време сръбският президент Александър Вучич се опита да спре протеста, като демонстрира най-тежката форма на авторитарния си режим - спря всички влакове, водещи към Белград и затвори някои от основните пътища в Сърбия, предаде БГНЕС.

Спирането на влаковете започна още тази сутрин и има за цел максимално да затрудни студентския протест.

Това ще бъде една от първите прояви след няколко месеца затишие на демонстрациите срещу режима на Вучич, които избухнаха след падането на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 година.

Тогава трагедията отне живота на 16 души. Спирането на влаковете и до момента не е получило обяснение от националната железопътна компания "Сърбия воз".

На официалния сайт е качено кратко съобщение, че от 4.15 часа тази сутрин има спиране на влаковете в цялата железопътна мрежа на страната.

В същото време Вучич организира в съседна Република Северна Македония и по-точно в град Куманово митинг в собствена подкрепа.

На него със сръбски лозунги, плакати, музика и знамена, неколкостотин души преминаха през центъра на града и скандираха в полза на Вучич. Официален организатор на този странен митинг-събор е сдружението "Мир, съгласие и стабилност".

Според местните медии истинският организатор на това просръбско сборище в Куманово е вторият човек в правителството на Република Северна Македония вицепремиерът Иван Стоилкович. Лидерът на македонската опозиция Венко Филипче преди два дни обяви, че Стоилкович е доказан сръбски агент и ежедневно предава информация на режима в Белград за случващото се в Скопие.

Стоилкович открито се обявява в подкрепа на сръбския хегемонизъм, който днес е известен под името "Сръбски свят". Той не крие връзките си както с режима на Вучич, така и с режима на Путин в Кремъл.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com