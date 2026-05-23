Путин отива в Белия дом? Йонко Мермерски с новина

Руският президент Владимир Путин ще ходи през септември в Белия дом. Това обяви проф. Йонко Мермерски в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз. По думите му така се планирало, но уточни, че не се знаело дали ще стане.

Много се радвам, че Румен Радев повдигна въпроса за визите за САЩ. Най-после нещо да се поиска, защото при предишните правителства ни обясняваха, че има ремонт на самолети, а и за децата беше ясно, че те са тук, за да зареждат, каза още той.

"Реципрочните действия трябва да се поискат от ЕС като цяло, защо ЕС не се застъпи за нас, защото не ги интересува", добави той.

По думите му още през 2019 г., когато Борисов посети Белия дом, се повдигна въпросът за визите.

"Убеден съм, че ако се положат формални дипломатически усилия, визите ще паднат", каза още проф. Мермерски. Според него ние сме най-надеждния натовски партньор на САЩ именно с това, че им даваме възможност да зареждат цистерните си.

