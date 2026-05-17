САЩ с нова оферта към Иран! Пет условия за мира

САЩ са поставили пет условия за продължаване на преговорния процес от страна на Иран.

Това съобщи информационна агенция Fars.

Вашингтон заявява на Техеран, че отказва да плати компенсация за щетите от бомбардировките на иранска територия, настоява за износ на 400 килограма обогатен уран за Съединените щати и оставя само едно работещо ядрено съоръжение на територията на Ислямската република.

Американската страна също възнамерява да освобождава до 25% от замразените ирански средства, а въпросът за примирието на всички фронтове, включително Ливан, се предлага да бъде решен по време на преговорите.

Това се случва дни след визитата на Тръмп в Китай и седмици след като САЩ отхвърлиха 14-точковия план на Иран за разрешаване на конфликта.

Предложението на Техеран предполагаше двуетапен преговорен процес: на първия етап прекратяване на военните действия на всички фронтове (включително Ливан), а на втория – преговори по ядреното досие.

Иранският план включваше също искания за разблокиране на замразените активи, компенсиране на щетите и признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток.

Представител на Министерството на външните работи на Ислямската република Исмаил Багхай, днес сравни действията на САЩ срещу Иран с кампаниите на Римската империя срещу Великобритания. Според дипломата американската страна първо провокира криза и война, а след това продължава да ескалира с лозунги.

