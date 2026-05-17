Фурор в Гърция: България занули всички!

Гръцките медии нарекоха днес Дара "голямата сензация на "Евровизия".

"България превзе върха на Европа", написа вестник "Та неа" в обширен коментар на специалисти за успеха на българската песен.

"Прото тема" разказва за изненадата Дара и "Бангаранга". България успя с перфектно изпълнение да анулира всички предварителни прогнози.

Дори екипът на гръцкото участие призна, че успехът на България се дължи на перфектна песен, хореография и на личните качества на изпълнителката.

Тази сутрин телевизионните предавания започнаха с „Бангаранга“ анализ на условията, довели първата победа на България на "Евровизия".

Телевизия "Мега" съобщи, че песента е дело на международен екип от успешни автори. Един от тях е гръцкият композитор Димитрис Кондопулос, който е автор на много хитове. В интервю пред гръцките телевизии той каза, че рецептата за успеха е пълен синхрон между музика, хореографията и перфектното изпълнение на Дара.

"Гласът на Атина" излъчи обширен репортаж да случилото се във Виена, за заслужената победа на изпълнителката, като проследява нейния творчески път.

Друг анализ в "Иефимерида" сравнява гръцкото и българското представяне на конкурса като посочва "Дара спечели публиката и взриви с емоция сцената".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com